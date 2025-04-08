"Росгеология" видит путь к финансовому оздоровлению в дозагрузке мощностей, оптимизации расходов. Обобщение

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минувший год был для "Росгеологии" тяжелым - холдинг столкнулся с нехваткой денег для исполнения долговых обязательств. В октябре компания допустила дефолт по выплате номинальной стоимости облигаций на 6 млрд рублей, а с января не платит и купоны по облигациям. Отчетность за весь 2024 год "Росгео" пока не публиковала, но за 9 месяцев зафиксирован чистый убыток по РСБУ в 2,3 млрд рублей, а по МСФО за полгода минус еще больше (3,8 млрд).

Правительство ищет оптимальный вариант поддержки компании, замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что решение по обязательствам "Росгео" будет найдено, при этом прямой бюджетной поддержки для погашения долгов не планируется: в работе "оригинальный" вариант.

Пока инвесторы с нетерпением ждут обещанного неординарного решения (а кто-то уже идет в суд), "Росгео" занимается внутренними процессами. Подробнее о факторах потенциального финансового оздоровления компании журналистам рассказали глава "Росгео" Сергей Радьков и его первый заместитель Андрей Дидух.

Дозагрузка мощностей

Наибольшую пользу "Росгеологии" в текущих условиях может принести дозагрузка мощностей, убежден Радьков.

"Это был наш основной запрос к правительству. Когда мы загрузим наши мощности, у нас и экономика лучше будет, и в целом будем лучше чувствовать себя даже на коммерческом рынке, когда часть производственных мощностей уже законтрактована", - сказал он.

На данный момент загрузка мощностей "Росгео" чуть превышает 60%.

Ранее в ходе расширенного заседания правления холдинга глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что "Росгеология" определена единственным исполнителем геологоразведочных работ в рамках второго этапа федерального проекта "Геология. Возрождение легенды" (ГВЛ). Работы по нему расписаны на три года вперед.

"В моем понимании, одна из основополагающих мер поддержки - это принятие решения о единственном исполнителе (второго этапа программы - ИФ) "Геология. Возрождение легенды". Именно размещение государственного заказа на производственных площадках Росгеологии. Это загрузка, гарантированный финансовый поток, гарантированное трудоустройство наших специалистов. В перспективе мы также ожидаем переход работ по госпрограмме "Воспроизводство и использование природных ресурсов" к нам", - подчеркнул Радьков.

Он пояснил, что в ближайшие три года в рамках ГВЛ предлагается изучить 29 объектов с потенциальными ресурсами и запасами твердых полезных ископаемых, 10 объектов - на наличие ресурсов углеводородного сырья.

Также Радьков отметил, что "Росгео" закончила 2024 год, как и 2023-й, без неисполнения обязательств по государственным контрактам.

"В целом, за счет ГВЛ, тренд у нас немножко изменится с точки зрения соотношения государственных и коммерческих контрактов (...). Но кардинально мы все равно не останемся на госзаказе. Мы уже в коммерции, на коммерции уже больше 50%, и это, наверное, правильно", - добавил он.

Коммерческий блок

Доля коммерческих заказов в портфеле "Росгео" в последние годы устойчиво росла. Минувший год не стал исключением: доля частных контрактов в выручке 2024 года составила 70% против 65% в 2023 году.

"В этом месяце приняли программу развития коммерческого блока. Мы централизовали все потоки - и государственные, и коммерческие - в одном месте, по всем продуктам. (...) Чем это лучше? У нас раньше блок УВС ходил к нефтяникам за заказами, ТПИшники ходили к горнодобывающим компаниям. Вот, например, есть компания ННК. У них есть нефть, есть газ, и твердые, и уголь, и они идут в развитие цветных металлов. Ранее с ними диалог никто комплексный не выстраивал, сейчас мы видим в этом большой резерв", - объяснил Радьков.

Дидух добавил, что холдинг прогнозирует существенный рост прибыли и в сегменте партнерских проектов (так называемые юниорные совместные предприятия - ИФ).

Расходы

Компания, по словам ее руководителей, ведет работу по снижению административно-хозяйственных расходов, сокращению количества топ-менеджеров и оптимизации затрат в целом.

"Была произведена разумно-точечно оптимизация численного состава и оптимизация по заработным платам. Задача была ужаться - с одной стороны, с другой стороны - не потерять людей, не потерять компетенции. Тонкая грань была, но мы с этой задачкой справились", - заявил Дидух.

В качестве примера оптимизации расходов замглавы "Росгеологии" привел новую систему управления горюче-смазочными материалами, подчеркнув, что траты на ГСМ составляют почти треть расходов холдинга.

"У нас есть партнеры, которые разрабатывают, исходя из наших потребностей и особенностей, в т.ч. климатических и географических, нормы использования и списания ГСМ. В итоге к концу 2025 года планируем сэкономить не менее 90 млн рублей на закупках только. А возможный экономический эффект, когда система управления ГСМ заработает в полную силу, мы оцениваем в 150-200 млн рублей в год. И таких направлений (для оптимизации - ИФ) много", - пояснил он.

Также, в частности, "Росгео" изучает вопрос централизации закупок продуктов питания для обеспечения экспедиций.

Центры принятия решений

"Росгеология" пока не рассматривает вариант "переезда" из Москвы в регион для снижения затрат, однако активно работает над "распределением центров силы".

"Все отталкивается от двух вещей: где находится твой заказчик, и где - проекты. У нас 30% - это государственный заказчик, он находится здесь (в Москве - ИФ). Центр вряд ли отсюда уедет. С другой стороны, проекты находятся там, поэтому мы частично уже уехали", - отметил Радьков.

Дидух пояснил, что "Росгео" приняла программу развития блока ТПИ, одним из акцентов которой является перемещение управленцев на восток: "У нас теперь центр принятия решений по ТПИ будет находиться в Иркутске, потому что весь (портфель объектов по программе - ИФ) ГВЛ у нас на Дальнем Востоке. Когда ты в Москве приходишь на работу, Чукотка завершила рабочий день".

Глава холдинга напомнил, что с 2022 года руководитель блока бурения по УВС находится в Тюмени.

"Мы рассматривали программу развития по шельфу. Тоже несколько центров - Мурманск, Питер, Геленджик, исходя из точек принятия решений - тоже напрашивается (решение о передислокации - ИФ), будем смотреть. По науке тоже будет реорганизация, по геофизике смотрим", - добавил Радьков.

"Принятые решения связаны с распределением "центров силы" в тех городах, где у нас есть возможность разместить эти центры принятия решений. Там, где мы не снимаем ничего в аренду, где есть хорошие помещения, где сокращается управленческое и финансовое плечо. Вопросы географического положения и часовых поясов учитываются", - подытожил Дидух.

Исследовательский флот

Среди задач, стоящих перед "Росгео" - решение судьбы неиспользуемой части исследовательского флота. На данный момент из 18 судов активно эксплуатируется и будет использоваться в обозримой перспективе лишь пять.

"Все наши суда поименно в санкционных списках. Раньше зарубежная выручка на море доходила до 5-6 млрд рублей. Сейчас такого нет, наши суда работают либо на российских заказах, либо на заказах в дружественных странах. Вот, в прошлом году удалось в Латинской Америке взять контракт. В целом же, спрос есть на наши услуги. Некоторые страны даже готовы адаптировать условия тендеров под наш возраст судов", - отметил Радьков.

Простаивающие суда довольно дорого обходятся владельцам. Ранее на одном из круглых столов в Совете Федерации генеральный директор ФГБУ "ВНИИ Океангеология" Борис Шумский отмечал, что содержание одного подобного исследовательского судна в среднем стоит 200 млн рублей в год.

Проблема может быть решена ростом загрузки флота на проектах внутри России. Летом 2024 этот вопрос активно обсуждался в контексте разработки нового федерального проекта "Континентальный шельф Российской Федерации", предусматривающего мероприятия, направленные, прежде всего, на геологоразведочные работы на континентальном шельфе, работы по продолжению обоснования расширения внешних границ континентального шельфа. Разработчик проекта - Минприроды РФ - тогда подтвердил "Интерфаксу", что макет федерального проекта находится на рассмотрении и согласовании в ведомствах, однако с тех пор новостей о его судьбе не было.

Глава "Росгеологии" отметил, что вопрос о расширении морских исследований обсуждается в рамках работы Морской коллегии: "Сейчас обсуждение идет, но в ближайшее время ожидать итогов не стоит. Мы с оптимизмом смотрим на работу в этом направлении, ожидаем скорее положительного решения".

Но и здесь есть нюансы, сказал Дидух: "Когда и если будет принято положительное решение, нам нужно быть к этому готовыми. Половина из тех судов, что находятся сейчас в "холодном" простое, срок их жизни уже 35+ лет. Соответственно, когда мы примем программу, проведем договорные работы, уже им будет 36-38, кому-то 40 лет".

При этом стоимость планового ремонта одного судна, который должен проводиться раз в пять лет - около 500 млн рублей. Возникает вопрос целесообразности траты средств на поддержание технологически устаревших маловостребованных судов.

"В той ситуации, в которой оказалась "Росгеология", необходимо поднимать вопрос о строительстве новых судов, хотя бы одного-двух. Мы надеемся, что в ближайшее время будут такие решения приняты", - добавил Дидух.

Ранее "Росгео" неоднократно поднимала вопрос о необходимости списания со своего баланса неиспользуемых научно-исследовательских судов. В 2021-2022 годах компания разрабатывала программу по утилизации своих старых судов для 2D-сейсморазведки и строительству новых универсальных судов. Тогда отмечалось, что у "Росгелогии" 9 судов для 2D-сейсмики (построены в 1980-х годах), в то время как спрос на такие работы в мире сейчас крайне мал. Среди прочего, рассматривались варианты перепрофилирования судов под выполнение индивидуальных туристических туров в Арктику и Антарктику.

Снятие санкций с "Росгео" и ее исследовательских судов - один из внешних факторов, которые могут в будущем позитивно сказаться на финансовом состоянии оператора геологоразведочных услуг, рассчитывает компания. Среди других мер, направленных на финоздоровление - продажа непрофильных активов (совет директоров обсуждал программу их отчуждения в конце марта) и повышение производительности профильных. Например, по словам Радькова, 5 лет назад средняя производительность буровых установок на ТПИ в арсенале "Росгео" составляла 800 погонных метров в месяц, сейчас - в среднем 1500-1700.