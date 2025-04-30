"Автодом" в 2024 году увеличил чистый убыток по МСФО в 12 раз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Дилерская группа "Автодом" увеличила выручку по МСФО в 2024 году на 25,9%, до 68,1 млрд рублей, нарастив чистый убыток в 12 раз, до 4,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка от продаж автомобилей и мотоциклов составила 53 млрд рублей (+28,7%), от реализации услуг автосервиса - 8 млрд рублей (+14,4%). Общая себестоимость продаж дилера составила 61,9 млрд рублей (+29,5% г/г). В частности, себестоимость продаж автомобилей - 51,6 млрд рублей (+33,6%), себестоимость сервисных услуг - 6,5 млрд рублей(+19,8%). Таким образом, валовая прибыль за год снизилась на 1,5%, до 6,2 млрд рублей.

Коммерческие расходы составили 2,2 млрд рублей (+44%), управленческие - 3,2 млрд рублей (+24,8%). Показатель процентов к уплате вырос на 34,5%, до 5,4 млрд рублей. С учетом прочих доходов и расходов дилера его годовой чистый убыток составил 4,2 млрд рублей и был в 12 раз больше, чем в 2023 году.

В своей отчетности компания отмечает негативное влияние санкций, оказавших влияние в том числе на ее деятельность.

"За 2022-2024 года логистические потоки претерпели существенные изменения в сторону их удорожания и увеличения сроков (поставки - ИФ). В отчетном году наблюдалась высокая волатильность курсов иностранных валют по отношению к рублю. Кроме того, была существенно повышена ключевая ставка Банка России, что привело к значительному росту ставок по кредитам и, как следствие, значительному увеличению процентных расходов. В 2024 году проведены изменения в системе расчета утилизационного сбора, в том числе увеличение его размера, что привело к росту расходов, связанных с производством и реализацией, и отрицательному денежному потоку от текущей деятельности", - отмечает холдинг, добавляя, что в настоящее время ведет переговоры с банками о реструктуризации задолженности.

Долгосрочные обязательства "Автодома" за год выросли на 56,9%, до 9,7 млрд рублей, в том числе долгосрочные займы подскочили до 5,2 млрд руб. с 923,5 млн рублей. Краткосрочные обязательства снизились на 11%, до 24,8 млрд рублей.

"Автодом" - основанный в 1992 году автомобильный холдинг, включающий в себя дилерскую сеть, банк, лизинговую и факторинговую компании. Компания занимает лидирующие позиции среди автодилеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, напрямую и через 100%-е владение дочерними обществами, специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Весной 2023 года дилер закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод. О запуске производства там официально не сообщалось. "Коммерсант" писал, что завод планирует вести сборку китайских премиальных автомобилей Exeed - суббренда концерна Chery.

Гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский ранее заявлял, что стратегической целью группы является IPO. Группа видела возможность провести его в 2023-2024 годах, но позже сдвинула эти планы на горизонт 2026-2027 годов в расчете на постепенное восстановление авторынка.

Владельцем 96,9% долей АО "Автодом" является полностью подконтрольное Ольховскому АО "Бридж Кэпитал".