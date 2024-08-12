"Автодом" в I полугодии получил 1,1 млрд чистой прибыли по РСБУ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль дилерской группы "Автодом" по РСБУ в I полугодии 2024 года составила 1,1 млрд рублей против 77 млн рублей убытка годом ранее.

Выручка компании увеличилась до 31 млрд рублей (+26,3%). Себестоимость продаж выросла на 32,6%, до 21,3 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 15,5% и составила 3,2 млрд рублей.

Коммерческие расходы за 6 месяцев выросли до 964,1 млн рублей с 750,2 млн за тот же период 2023 года, управленческие расходы - до 1,6 млрд рублей с 1,2 млрд рублей соответственно. Компания также отразила почти 1,7 млрд рублей доходов от участия в других организациях в отчетном периоде.

Показатель прочих доходов снизился до 4,9 млрд рублей с 7,9 млрд рублей соответственно в аналогичном периоде прошлого года. Прочие расходы упали с более чем 8 млрд рублей до 3,8 млрд рублей.

Краткосрочные обязательства АО "Автодом" за 6 месяцев подросли на 0,6%, до 28 млрд рублей, в частности, за счет роста краткосрочных заемных средств до 24,1 млрд рублей (+18,1%). Долгосрочные обязательства выросли в 1,5 раза, до 9,2 млрд рублей.

АО "Автодом" имеет в обращении два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

"Автодом" - основанный в 1992 году автомобильный холдинг, включающий в себя дилерскую сеть, банк, лизинговую и факторинговую компании. Компания занимает лидирующие позиции среди автодилеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, напрямую и через 100%-е владение дочерними обществами специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов премиум и люкс. Весной 2023 года дилер закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод. О запуске производства там официально не сообщалось. "Коммерсант" писал, что летом 2024 года там может начаться сборка китайских премиальных автомобилей Exeed - суббренда концерна Chery.

Гендиректор "Автодома" Андрей Ольховский ранее называл IPO стратегической целью группы "Автодом". Группа видела возможность провести его в 2023-2024 годах, но позже сдвинула эти планы на горизонт 2026-2027 годов, в расчете на постепенное восстановление авторынка.

Владельцем 96,9% долей АО "Автодом", по данным ЕГРЮЛ, является полностью подконтрольное Ольховскому АО "Бридж Кэпитал".