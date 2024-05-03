"Автодом" отразил 20 млрд рублей прибыли по МСФО за 2023 год

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Дилер премиальных автомобильных брендов "Автодом" отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за 2023 год в 8 раз, почти до 20 млрд рублей. На динамику финансового результата группы повлияло выгодное приобретение активов российского представительства Mercedes, которые с учетом обязательств были оценены в 16 млрд рублей.

Годовая выручка "Автодома" увеличилась на 69,6% до 80,4 млрд руб. В частности, оборот от продажи автомобилей и мотоциклов составил 68,3 млрд рублей (+85,8%), от реализации запчастей и сервисных услуг – 8,6 млрд рублей (+6%), прочая выручка – 3,5 млрд рублей (+39,5%). Общая себестоимость продаж холдинга выросла на 82,4% до 75,5 млрд рублей.

Показатель прочих расходов компании был на уровне 16,5 млрд рублей. В том числе в 16 млрд рублей было оценено выгодное приобретение активов Mercedes в 2023 году: АО "МБ Рус" (официальный дистрибьютор Mercedes в РФ), ООО "МБ Рус Мануфэкчуринг" (подмосковный автозавод Mercedes), ООО "МБ Рус Капитал" (факторинг) и ООО "МБ Рус Финанс" (аренда, лизинг), а также ООО "МБ Рус Банк". О стоимости сделок с активами Mercedes дилер напрямую не сообщает, но отмечает, что совокупный объем "возмещения, переданного при приобретении" активов и обязательств "дочек" Mercedes, составил символические 7 тыс. рублей.

В отчетности за I полугодие 2023 года дилер оценивал приобретение указанных активов в 39,5 млрд рублей. Однако как следует из годового консолидированного отчета, оценка снизилась в 2,5 раза на фоне роста обязательств.

Общий долг "Автодома" за год вырос в 4,5 раза почти до 102 млрд рублей. В частности, краткосрочные обязательства – до 73,3 млрд рублей с 18,7 млрд рублей годом ранее. Показатель краткосрочных кредитов и займов увеличился вдвое до 31,3 млрд рублей. Кроме того, было признано финансовое обязательство на 16,5 млрд рублей, связанное с заключением опционов в рамках сделки с активами Mercedes, а также обязательство на 19,3 млрд рублей по СПИК и гарантийному выкупу автомобилей. Долгосрочные обязательства дилера выросли в 2,9 раза до 28,5 млрд рублей. В том числе кредиты и займы – до 17,9 млрд рублей с 6,8 млрд рублей на конец 2022 года.

"Автодом" объявил о приобретении российских активов Mercedes год назад, в конце апреля 2023 года. Дилер отмечал, что "это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору". Сумма сделки не раскрывалась. В конце года холдинг сообщал, что немецкому концерну будет предоставлен опцион на обратный выкуп долей в переданных юрлицах "за справедливую рыночную цену, которая подлежит определению независимым оценщиком".

"Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний. Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников", - цитировала пресс-служба "Автодома" гендиректора и бенефициара группы Андрея Ольховского.

Компания отмечала, что варианты привлечения партнера для перезапуска подмосковного автозавода прорабатываются совместно с Минпромторгом. Тем не менее о перезапуске производства на заводе и его новых партнерах пока не сообщалось.

Завод Mercedes строился в течение двух лет и открылся весной 2019 года. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск по полному циклу 25-30 тыс. автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.