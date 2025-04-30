Бензин на российских АЗС за неделю подорожал на 0,1%

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В России с 22 по 28 апреля потребительские цены на бензин на 0,1% после повышения на 0,09% с 15 по 21 апреля и на 0,14% с 8 по 14 апреля, сообщил Росстат.

С начала года цены к 28 апреля выросли на 2,27% (общая инфляция за этот период составила 3,19%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 28 апреля была на уровне 59,66 рубля (на 21 апреля - 59,61 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 56,46 рубля (56,41 рубля), АИ-95 - 61,68 рубля (61,62 рубля), АИ-98 - 84,05 рубля (84,01 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо ускорили рост до 0,18% после того, как росли на 0,06% с 15 по 21 апреля и на 0,08% с 8 по 14 апреля. С начала года дизтопливо подорожало на 1,58%. Средняя цена ДТ в стране на 28 апреля составляла 71,25 рубля за литр (неделей ранее - 71,12 рубля).

Потребительские цены на бензин в стране 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).