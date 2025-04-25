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Банк России прогнозирует дальнейшее ослабление ценового давления

Замедление инфляции идет не по всем товарам, пока трудно оценить устойчивость процесса

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России исходит из того, что ценовое давление продолжит ослабевать, но риски остаются, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Ценовое давление постепенно уменьшается. Мы исходим из того, что оно продолжит ослабевать и годовая инфляция вернется к нашей цели 4% в 2026 году. Но риски остаются. Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия и наши дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько быстро и устойчиво замедляется инфляция", - сказала Набиуллина.

"Поскольку значительное замедление темпов роста цен происходит не по всему кругу товаров и услуг, пока мы не можем сделать вывод об устойчивости скорости снижения общего темпа роста цен. По мере охлаждения спроса разрыв в динамике цен между разными товарами и услугами будет сокращаться", - сказала глава ЦБ.

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

ЦБ также сохранил прогноз инфляции в 2025 году на уровне 7-8%.

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