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ЦБ ожидает переход годовой инфляции в РФ к снижению в мае

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Текущие темпы роста цен в РФ прошли пик в IV квартале 2024 года, разворот к снижению годовой инфляции ожидается в мае, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

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"Есть разные показатели инфляции. Мы в основном смотрим на текущие темпы роста цен. С этой точки зрения пик мы прошли в IV квартале. Текущие темпы роста цен с учетом сезонности в I квартале снизились почти в два раза по сравнению с IV кварталом", - сказала она.

"Но что касается годовой инфляции, на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае. Некоторое повышение инфляции возможно в июле - оно связано с таким уже почти постоянным фактором - индексацией тарифов ЖКХ", - заявила Набиуллина.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 21 апреля составила 10,3%. Прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год равен 7,0-8,0%.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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