"Т-Технологии" подтвердили планы выплачивать дивиденды ежеквартально

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") подтверждает планы выплачивать дивиденды ежеквартально.

"Следующие дивиденды мы планируем заплатить уже в 2025 году, выплаты будут ежеквартальными", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

Холдинг начал выплачивать акционерам промежуточные дивиденды. "Клиентам "Т-Инвестиций" деньги уже стали приходить сегодня, на счета других брокеров – в ближайшие дни", - заявила группа.

Акционеры "ТКС Холдинга" в середине ноября приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей. Это первые выплаты после длительного перерыва.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.