Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:26

"Т-Технологии" подтвердили планы выплачивать дивиденды ежеквартально

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") подтверждает планы выплачивать дивиденды ежеквартально.

"Следующие дивиденды мы планируем заплатить уже в 2025 году, выплаты будут ежеквартальными", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

Холдинг начал выплачивать акционерам промежуточные дивиденды. "Клиентам "Т-Инвестиций" деньги уже стали приходить сегодня, на счета других брокеров – в ближайшие дни", - заявила группа.

Экономика"ТКС Холдинг" наметил в 2025 году четыре выплаты дивидендовЧитать подробнее

Акционеры "ТКС Холдинга" в середине ноября приняли решение выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 24,8 млрд рублей. Это первые выплаты после длительного перерыва.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

Т-Технологии ТКС Холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

VK рассматривает возможность проведения IPO VK Tech

Владельцем компании, контролирующей бывшие активы Danone в России, стал Руслан Алисултанов

Бюджет РФ

Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП

Bloomberg сообщил о попытках ЕС убедить США смягчить санкции против Газпромбанка

Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились

Число и объем IPO в мире в январе-сентябре снизились
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии50 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5531 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });