Российский бизнес RBI в I квартале вернулся к прибыли

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в I квартале 2025 года увеличил прибыль после налогообложения на 30,3% - до 425 млн евро по сравнению с 326 млн евро прибыли за аналогичный период 2024 года, следует из презентации группы.

Российское подразделение продолжает приносить группе свыше половины прибыли. Прибыль RBI после налогообложения в январе-марте текущего года выросла на 5,8% - до 763 млн евро. Таком образом, на долю российского бизнеса приходится 55,7% прибыли группы.

Ранее сообщалось, что российское подразделение RBI в IV квартале 2024 года получило 240 млн евро убытка после налогообложения. На российские активы приходилось 27% группового квартального убытка после налогообложения. Отрицательный финансовый результат был обусловлен созданием резерва на 840 млн евро из-за судебного разбирательства с компанией "Распериа" в РФ.

Чистый процентный доход российского подразделения RBI в I квартале 2025 года вырос на 24,2% - до 457 млн евро. Чистый комиссионный доход сократился на 3,3% - до 201 млн евро.

Активы RBI в РФ на 31 марта 2025 года составили 19,614 млрд евро, увеличившись за январь-март на 15,7%. В годовом выражении этот показатель сократился на 7%.

Кредитный портфель в России в I квартале текущего года вырос на 18% - до 4,926 млрд евро. В годовом выражении портфель сократился на 15%.

Средства клиентов в РФ в I квартале 2025 года выросли на 12,2% - до 10,669 млрд евро (по сравнению с I кварталом 2024 года они сократились на 25,8%).

Группа отмечает, что из-за существенного укрепления рубля в первом квартале процесс сокращения бизнеса в РФ виден только в местной валюте.

Основной актив австрийского RBI в РФ - Райффайзенбанк. Российское подразделение по итогам I квартала 2025 года занимало 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".