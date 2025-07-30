Российский бизнес австрийской RBI во II квартале вернулся к убытку

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) во II квартале 2025 года получил 861 млн евро чистого убытка против 379 млн евро годом ранее, следует из презентации группы.

В I квартале 2025 года российские подразделения получили 425 млн евро чистой прибыли.

В I полугодии 2025 года их убыток составил 437 млн евро против 705 млн евро прибыли годом ранее.

Убыток российских "дочек" повлиял на результат группы. RBI во II квартале 2025 года проучила 495 млн евро убытка после налогообложения против прибыли в 763 млн евро в I квартале текущего года и 715 млн евро во II квартале 2024 года. Прибыль группы в I полугодии 2025 года сократилась в 5,4 раза - до 268 млн евро.

На результат бизнеса в России во II квартале повлияло прекращение признания российским Райффайзенбанком 1,204 млрд евро доходов от потенциального взыскания активов МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед" в Австрии.

Российский суд в январе 2025 года постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства были получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом (28,5 млн акций).

В рамках этого разбирательства Райффайзенбанк создал резерв на 840 млн евро. Он отражал взыскиваемую в отношении "Распериа" сумму за вычетом прогнозных поступлений от принудительного взыскания активов этой компании в Австрии (1,204 млрд евро). Эти активы представляли собой 28,5 млн акций Strabag, а также дивиденды по ним за 2021-2023 годы и поступления от сокращения доли компании в концерне в марте 2024 года.

RBI отмечает, что продолжает сокращать бизнес в России. Кредитный портфель снижается быстрее плана, согласованного с Европейским центральным банком (ЕЦБ), подчеркивает группа. Из-за существенного укрепления рубля процесс сокращения бизнеса в России виден в местной валюте.

Активы RBI в России на 30 июня 2025 года составили 18,081 млрд евро, сократившись во II квартале на 7,8%, но увеличившись с начала года на 6,7%.

Кредитный портфель в России в I полугодии текущего года вырос на 13,1% - до 4,722 млрд евро. Во II квартале портфель сократился на 4,1%.

Средства клиентов в России в I полугодии 2025 года выросли на 12,2% - до 10,676 млрд евро (за второй квартал они почти не изменились).

Чистый процентный доход российских подразделений RBI во II квартале 2025 года вырос на 17% - до 441 млн евро по сравнению с 377 млн евро годом ранее. К I кварталу (457 млн евро) он снизился на 3,6%.

Чистый комиссионный доход во II квартале в годовом сопоставлении сократился на 16,8% - до 183 млн евро (в квартальном сравнении он снизился на 9,1%).

Основной актив австрийского RBI в России - Райффайзенбанк. Российское подразделение по итогам I квартала 2025 года занимало 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".