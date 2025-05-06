RBI ведет переговоры о продаже Райффайзенбанка с несколькими сторонами

Австрийская группа изучает влияние геополитики на выход из РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) продолжает работать над продажей российского Райффайзенбанка, ведет переговоры с несколькими интересантами, говорится в пресс-релизе группы.

"Мы продолжаем сокращать бизнес в России независимо от развития геополитической ситуации. Параллельно мы работаем над продажей нашего российского подразделения и ведем переговоры с несколькими заинтересованными сторонами. Еще предстоит оценить, будут ли геополитические события способствовать выходу группы из России", - заявил CEO RBI Йохан Штробль, слова которого приведены в сообщении.

Группа отмечает сокращение кредитного портфеля в РФ в I квартале большими темпами, чем предусматривает график, согласованный с Европейским центральным банком (ЕЦБ). Также в январе-марте продолжил сокращаться депозитный портфель. Из-за существенного укрепления рубля в первом квартале процесс сокращения бизнеса виден только в местной валюте, подчеркивает RBI.

Райффайзенбанк, несмотря на сокращение бизнеса, продолжает генерировать высокий процентный доход, отмечается в сообщении. Банк в соответствии с требованиями ЕЦБ размещает избыточную ликвидность в ЦБ под 21%. При этом Райффайзенбанк в рамках политики по сокращению депозитов не платит по ним проценты. "Сочетание высокого процентного дохода по депозитам в ЦБ РФ и политики нулевой процентной ставки для клиентов составляет 70% чистого процентного дохода Райффайзенбанка", - сообщила группа.

Райффайзенбанк, "дочка" австрийского RBI, по итогам I квартала 2025 года занимал 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".