Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) приостановил попытки продать российское подразделение на фоне переговоров России и США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Решение группы поставить на паузу процесс выхода из РФ связано с неопределенностью в мировой экономике и изменением отношений между Россией и США, отмечает один из собеседников издания. По его словам, это сделано для оценки ситуации и перспектив изменения позиции США. Еще один источник подчеркнул, что хотя пока процесс и приостановлен, но все может измениться.

RBI в свою очередь заявил, что процесс продажи российской "дочки" продолжается. При этом группа напомнила о невозможности проведения этой сделки в данный момент из-за решения российского суда об аресте акций Райффайзенбанка.

В марте агентство Bloomberg со ссылкой на главу RBI Йохана Штробля сообщало, что группа продолжает вести переговоры о продаже российского подразделения, но транзакция зависит от получения разрешения властей. Группа была готова заключить сделку с российским покупателем в июне 2023 года, но она была отклонена властями. Еще одно соглашение о частичной продаже российского подразделения годом позже также не получило одобрения.

"Распериа трейдинг лимитед" (до редомициляции в РФ - Rasperia Trading Ltd) в августе 2024 года подала в Арбитражный суд Калининградской области иск на сумму 195 млрд рублей к целой группе ответчиков. В их числе Strabag SE, Райффайзенбанк, Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligungen GmbH, UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH и UNIQA Insurance Group AG. В сентябре прошлого года по этому иску был наложен арест на акции Райффайзенбанка.

В январе 2025 года суд постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства могут быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка (из нераспределенной прибыли). Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом.

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому RBI в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.