Поиск

Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике

Raiffeisen поставил процесс выхода из РФ на паузу в ожидании ясности в геополитике
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) приостановил попытки продать российское подразделение на фоне переговоров России и США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Решение группы поставить на паузу процесс выхода из РФ связано с неопределенностью в мировой экономике и изменением отношений между Россией и США, отмечает один из собеседников издания. По его словам, это сделано для оценки ситуации и перспектив изменения позиции США. Еще один источник подчеркнул, что хотя пока процесс и приостановлен, но все может измениться.

RBI в свою очередь заявил, что процесс продажи российской "дочки" продолжается. При этом группа напомнила о невозможности проведения этой сделки в данный момент из-за решения российского суда об аресте акций Райффайзенбанка.

В марте агентство Bloomberg со ссылкой на главу RBI Йохана Штробля сообщало, что группа продолжает вести переговоры о продаже российского подразделения, но транзакция зависит от получения разрешения властей. Группа была готова заключить сделку с российским покупателем в июне 2023 года, но она была отклонена властями. Еще одно соглашение о частичной продаже российского подразделения годом позже также не получило одобрения.

"Распериа трейдинг лимитед" (до редомициляции в РФ - Rasperia Trading Ltd) в августе 2024 года подала в Арбитражный суд Калининградской области иск на сумму 195 млрд рублей к целой группе ответчиков. В их числе Strabag SE, Райффайзенбанк, Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Ханс Петер Хазельштайнер, Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, BLR-Baubeteiligungs GmbH, UNIQA Osterreich Versicherungen AG, UNIQA Erwerb von Beteiligungen GmbH, UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH и UNIQA Insurance Group AG. В сентябре прошлого года по этому иску был наложен арест на акции Райффайзенбанка.

В январе 2025 года суд постановил взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу "Распериа" 2,044 млрд евро. Эти средства могут быть получены через принудительное изъятие активов Райффайзенбанка (из нераспределенной прибыли). Суд обязал банк заплатить эту сумму и взамен принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом.

Сделка, которая расстроилась из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривала, что "Распериа" продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому RBI в виде дивидендов. Отказ от сделки австрийская группа объяснила тем, что в ходе контактов с органами власти она не смогла получить необходимое одобрение для нее.

RBI Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Netflix увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Что случилось этой ночью: пятница, 18 апреля

Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса

Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса

ХАМАС отверг предложение о перемирии в Газе и готов к соглашению о прекращении войны

США начали частичный вывод воинского контингента из Сирии

США начали частичный вывод воинского контингента из Сирии

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

Рубио сообщил Лаврову, что США представили всем сторонам основы мирного соглашения по Украине

Глава МИД РФ и госсекретарь США обсудили украинскую проблему

Трамп заявил, что ожидает на этой неделе ответа от РФ по перемирию на Украине

Трамп заявил, что ожидает на этой неделе ответа от РФ по перемирию на Украине
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе389 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне79 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6212 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов197 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });