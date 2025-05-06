Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть прибавляют более 4% на торгах во вторник, корректируясь после падения накануне до четырехлетних минимумов.

К 17:50 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,46 (4,08%) до $62,69 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,47 (4,32%) до $59,6 за баррель.

В понедельник цены опустились до минимумов с февраля 2021 года на решении ОПЕК+ продолжить ускоренное наращивание добычи.

"Технические индикаторы указывают на перепроданность рынка", - отмечают аналитики DNB Markets.

Тем не менее, "сочетание таких факторов, как увеличение предложения на рынке и ухудшение экономической ситуации", не позволяет надеяться на ощутимый подъем цен на нефть в ближайшей перспективе, говорит аналитик UniCredit Тобиас Келлер.

"Если мы не увидим ускорения глобального экономического роста, что в значительной мере связано с торговой политикой США, давление на нефтяной рынок сохранится до конца 2025 года", - отмечает Келлер, которого цитирует The Wall Street Journal.

Аналитики Capital Economics понизили прогноз стоимости Brent на конец 2025 года до $60 с $70 за баррель, на конец 2026 года - до $50 с $60 за баррель, отметив, что в ближайшие годы предложение на рынке будет больше, чем ожидалось ранее.