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Цена Brent отошла от внутридневных максимумов и находится у $62,3 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти отошли от внутридневных максимумов в среду, но остаются в плюсе.

К 13:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,31%) до $62,34 за баррель Июньске фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,3 (0,51%), до $59,39 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $63,25 за баррель, WTI - до $60,26 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказала информация о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры. Это повышает надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил накануне вечером, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

"Новости о готовящихся переговорах США и Китая в этот уикенд продолжают поддерживать цены на нефть после их вчерашнего подъема, - говорится в обзоре ING, который цитирует The Wall Street Journal. - Однако нам необходимо видеть существенный прогресс в снижении пошлин, чтобы прогнозы спроса на нефть улучшились".

Накануне как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3%.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго раскроет позднее. По оценкам Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 4,49 млн баррелей.

Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. Diamondback Energy предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.

API Brent WTI Китай Минэнерго США Diamondback Energy
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