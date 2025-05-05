Brent подешевела до $59,96 за баррель

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Нефть продолжает заметно дешеветь вечером в понедельник, хотя котировки нефтяных контрактов и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:13 по московскому времени составила $59,96 за баррель, что на $1,33 (2,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,53 (2,62%), до $56,74 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $58,5 за баррель, WTI - до $55,53 за баррель.

Понижательное давление на котировки оказало решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

"Рынок нефти столкнулся со значительной неопределенностью спроса на фоне тарифных рисков, - отметил эксперт ING Уоррен Паттерсон. - Изменение политики ОПЕК+ усиливает неопределенность со стороны предложения".

Аналитики понижают прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 годы вслед за решением ОПЕК+. В Barclays понизили прогноз стоимости Brent на текущий год до $66 с $70 за баррель, на 2026 год - до $60 с $62 за баррель, в Goldman Sachs - до $60 с $63 за баррель и до $56 с $58 за баррель соответственно.

Аналитики DNB Market прогнозируют формирование избытка предложения нефти на уровне 1,3 млн б/с во втором полугодии и порядка 1,7 млн б/с в 2026 году. Согласно прогнозу DNB Markets, цена Brent может опуститься ниже $50 за баррель к концу года, если ОПЕК+ продолжит ускорять темпы наращивания добычи.