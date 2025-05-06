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Brent подорожала до $61,72 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост днем во вторник, восполнив понесенные накануне потери.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:40 по Москве поднялась на $1,49 (2,47%), до $61,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $1,41 (2,47%), до $58,54 за баррель.

В понедельник цены опускались до самого низкого уровня с февраля 2021 года. Падение котировок было спровоцировано решением ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные договорились с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

"Аналитики нефтяного рынка не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ ускорят восстановление добычи второй месяц подряд, особенно в условиях такой экономической неопределенности", - сказал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Роб Таммел. По его прогнозу, начиная с июня на глобальном нефтяном рынке может образоваться профицит предложения в размере до 500 тыс. баррелей в сутки.

Многие аналитики называют подъем котировок во вторник техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не исчезла. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

"Сегодняшний отскок цен на нефть выглядит скорее техническим, чем фундаментальным, - отметил стратег IG Asia Pte Йип Джун Ронг. - Устойчивые факторы, такие как изменение стратегии добычи ОПЕК+, неопределенность перспектив спроса на фоне тарифных рисков и снижение прогнозов относительно цен, продолжают оказывать давление на более широкое движение цен".

Brent WTI ОПЕК+
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