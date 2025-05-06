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Нефть дорожает после падения до минимумов за четыре года

Цена Brent поднялась до $61,22 за баррель

Нефть дорожает после падения до минимумов за четыре года
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени поднялась на $0,99 (1,64%), до $61,22 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1,06 (1,7%), до $60,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,93 (1,63%), до $58,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,16 (2%), до $57,13 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

"Аналитики нефтяного рынка не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ ускорят восстановление добычи второй месяц подряд, особенно в условиях такой экономической неопределенности", - сказал старший портфельный управляющий Tortoise Capital Роб Таммел.

По его прогнозу, начиная с июня на глобальном нефтяном рынке может образоваться профицит предложения в размере до 500 тыс. баррелей в сутки.

Подъем котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Brent WTI ОПЕК+
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