Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I кв. с исключением календарного фактора в более чем 2%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Темп роста ВВП РФ в I квартале 2025 года с исключением календарного фактора был выше 2% в годовом выражении. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщалось, без исключения календарного фактора (високосного дня в феврале 2024 года) Минэкономразвития оценило рост в I квартале на 1,7% в годовом выражении, в том числе в марте - на 1,4% в годовом выражении, в феврале - 0,7% (как раз из-за фактора високосного дня в прошлом году), в январе - на 3,0%.

"В I квартале 2025 года экономика работала 90 дней вместо 91, один день вносит значимый вклад в фактическую динамику. Темпы роста ВВП РФ в I квартале с учетом (исключения - ИФ) календарного фактора превысили 2%", - сказала Крючкова.

Как сообщалось рост в IV квартале 2024 года составлял 4,5%, а в целом за 2024 год - 4,3%.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный – 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.