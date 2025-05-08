Цены на нефть ускорили рост, Brent у $61,9 за баррель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в четверг, восстановив значительную часть понесенных накануне потерь.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:14 по Москве составляет $61,89 за баррель, что на $0,77 (1,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на $0,84 (1,45%), до $58,91 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают ожидания ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, а также общего улучшения ситуации в международной торговле.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне намекнул, что скоро объявит о заключении сделки с одним из крупных торговых партнеров.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.