Поиск

Brent подорожала до $65,65 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в понедельник на сообщениях о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин.

К 17:39 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,74 (2,72%), до $65,65 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,69 (2,77%), до $62,71 за баррель.

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, сообщили в Белом доме. После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам.

"Снижение пошлин уменьшает риски продолжительного экономического спада, который ударит по спросу, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - Ключевой вопрос заключается в том, не ознаменуют ли сегодняшние новости пик оптимизма, с учетом низкой вероятности того, что США изменят свое отношение к Китаю".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на пять, до 474 единиц. Это минимум с января. Число газовых установок не изменилось и составило 101 единицу.

Baker Hughes Brent WTI Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости385 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана67 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });