Brent подорожала до $65,65 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти вечером в понедельник на сообщениях о том, что США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин.

К 17:39 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,74 (2,72%), до $65,65 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,69 (2,77%), до $62,71 за баррель.

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон опустит тарифы на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит ставки на американские товары до 10%.

Изменения вступят в силу 14 мая, сообщили в Белом доме. После принятия этих мер США и Китай создадут механизм для продолжения переговоров по экономическим и торговым вопросам.

"Снижение пошлин уменьшает риски продолжительного экономического спада, который ударит по спросу, - отметил Оле Хансен из Saxo Bank. - Ключевой вопрос заключается в том, не ознаменуют ли сегодняшние новости пик оптимизма, с учетом низкой вероятности того, что США изменят свое отношение к Китаю".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на пять, до 474 единиц. Это минимум с января. Число газовых установок не изменилось и составило 101 единицу.