Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк отменил комиссии для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования, говорится в сообщении банка.

Изменения вступят в силу с 13 мая и коснутся программ "Семейная ипотека", "Ипотека для IT", Дальневосточная и Арктическая ипотека. Минимальный размер первоначального взноса по программам составляет 20,1%.

Проблема комиссий, которые банки берут с застройщиков при выдаче льготной ипотеки, поднималась в апреле на расширенном заседании президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина. Президент указал, что размер таких дополнительных комиссий достигает от 5% до 10%, и заявил о необходимости навести порядок в этой сфере. Позднее главы Сбербанка и ВТБ пообещали отменить комиссии при выдаче льготной ипотеки.

"Будем отменять (комиссии), но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточная. Поэтому это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов. Сейчас если комиссии брать невозможно, это просто означает, что у нас более сильно упадут объемы выдач ипотеки", - заявил в апреле глава Сбербанка Герман Греф.

"Я всегда согласен с Германом Оскаровичем (...) Не от хорошей жизни вводились эти комиссии, но должен быть равный подход. Мы не хотели комиссии вначале вводить, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому мы были вынуждены сравняться. Но сейчас, я думаю, раз президент сказал, сделаем, конечно", - сказал тогда же глава ВТБ Андрей Костин.