Bayer сократил выручку на 3,6% в III квартале, ухудшил годовой прогноз

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале снизил выручку из-за слабых результатов сельскохозяйственного подразделения (Crop Science), а также ухудшил годовой прогноз для скорректированной EBITDA.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил 4,18 млрд евро против убытка в размере 4,57 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов, а также без учета износа и амортизации (EBITDA) сократилась до 1,25 млрд евро с 1,69 млрд евро.

Выручка понизилась на 3,6%, до 9,97 млрд евро с 10,34 млрд евро.

Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем ожидали чистого убытка в размере 579 млн евро, скорректированную EBITDA на уровне 1,3 млрд евро и выручку в 10,16 млрд евро.

Продажи в сегменте Crop Science, который включает производство семян и средств защиты растений, сократились на 8,7% и составили 3,99 млрд евро.

Выручка фармацевтического бизнеса уменьшилась на 0,6% - до 4,51 млрд евро, а доходы подразделения безрецептурных препаратов Consumer Health повысились на 0,2%, до 1,41 млрд евро.

Bayer ухудшила годовой прогноз для скорректированной EBITDA до 10,4-10,7 млрд евро с ожидавшихся ранее 10,7-11,3 млрд евро.

Рыночная стоимость Bayer с начала года упала на 27,4%, до 24 млрд евро, тогда как германский фондовый индекс DAX за этот период прибавил 16,1%.