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SoftBank Group завершила финансовый год с чистой прибылью

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. завершила 2024 финансовый год с чистой прибылью, увеличив выручку на 7,2%.

Как сообщается в отчете компании, чистая прибыль за год, завершившийся 31 марта, составила 1,153 трлн иен ($7,8 млрд) по сравнению с убытком в 227,6 млрд иен годом ранее.

Чистая прибыль в четвертом финансовом квартале составила 517 млрд иен против 231 млрд иен в январе-марте 2024 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал, что за три месяца компания получит чистый убыток в размере 26,9 млрд иен, по данным LSEG.

Выручка SoftBank Group в минувшем финансовом году выросла до 7,244 трлн иен с 6,757 трлн иен.

Убыток фондов Vision, принадлежащих SoftBank, за финансовый год составил 115 млрд иен, тогда как годом ранее они зафиксировали прибыль в размере 128,2 млрд иен.

Компания не представила годовой прогноз в связи с рядом неопределенностей, затрудняющих прогнозирование.

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