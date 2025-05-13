Рынок акций РФ во вторник консолидировался выше 2930п по индексу МосБиржи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался, приостановив повышение, подогретое ранее надеждами на успешные переговоры в Стамбуле 15 мая по урегулированию украинского конфликта; поддержку рынку оказала подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель). Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2930 пунктов при смешанной динамике blue chips в ожидании свежих драйверов; фаворитами выступили бумаги МКБ (+4,9%) и "Фосагро" (+2,2%), аутсайдерами - акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2935,53 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1148,05 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 мая, составил 80,55 руб. (-33,83 копейки).

Подорожали также акции Сбербанка (+0,7% и +0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "ВК" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги АФК "Система" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

В минувшее воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

В понедельник Трамп предположил, что российская сторона в итоге согласится на перемирие с Украиной. "У меня есть ощущение, что они согласятся", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, будут ли США вводить санкции, если РФ не согласится на предложенное Западом и Украиной 30-дневное перемирие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что возникшими новыми возможностями для решения украинского кризиса нельзя пренебрегать. Также Эрдоган подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле. В свою очередь министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что РФ и Украина в ближайшие дни смогут согласовать условия для начала переговорного процесса в Стамбуле.

Евросоюз готов дождаться переговоров по Украине, проведение которых запланировано на 15 мая в Стамбуле, прежде чем настаивать на введении новых антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, лидеры ЕС готовы дождаться возможной встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до того, как просить США ввести санкции в отношении Москвы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия настроена на серьезные переговоры по ситуации на Украине в Стамбуле, однако считает Киев и его союзников недоговороспособными.

"Прогнозы (по переговорам - ИФ) делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву - готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которым можно охарактеризовать этих деятелей, - это недоговороспособность", - сказал Рябков журналистам во вторник. По его словам, российская сторона готова "вести переговоры серьезно и ответственно".

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций на основных торгах практически не изменил позиций, закрепившись выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Инвесторы находятся в ожидании геополитической развязки и конкретики в части переговорного процесса: встреча представителей России и Украины назначена на четверг, 15 мая. В течение дня ряд комментариев со стороны представителей России и США приводили к росту волатильности, однако заявление президента РФ Владимира Путина относительно поручения продумать инструмент, который позволял бы снять с пенсионных фондов часть рисков при инвестировании в акции, оказал поддержку индексам.

Дополнительную поддержку продолжили оказывать цены на нефть Brent, которые вернулись к $66 за баррель после смягчения риторики в части торговых войн, констатирует Федосов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев также считает, что инвесторы заняли выжидательную позицию с учетом неопределенности вокруг анонсированных на этой неделе переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Также во вторник стало известно, что в среду власти ЕС намерены окончательно согласовать очередной пакет ограничительных мер против РФ.

Российским акциям благоприятствовал рост котировок сырьевых активов, в том числе нефти. Однако покупателей сдерживало укрепление рубля. В середине недели из важных публикаций интерес будет представлять ежемесячный отчет ОПЕК. На российском рынке "НПО Наука" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 мая - 2875-3000 пунктов, полагает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, закрепление фьючерсов на нефть Brent выше области сопротивления $65,6-66 за баррель откроет дорогу к следующей цели - $68,6 за баррель. В сценарии продолжения коррекционного отката ближайшей поддержкой будет выступать район $64,25 за баррель, еще ниже - область $62,6-63,2 за баррель, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник не показал значительных изменений, ожидая подробностей проведения мирных переговоров по Украине в четверг.

Акции ПАО "Полюс" восстанавливались вместе с ценами на золото (+1%, до $3260 за унцию - прим ИФ), которые уже второй раз в мае отскочили от поддержки $3200 за унцию, но не удержались у максимумов дня. В целом интерес к золоту с фундаментальной точки зрения скорее всего вырастет в случае новых торговых или геополитических обострений, в то время как в текущий момент основные "бычьи" факторы по драгоценному металлу уже могут быть учтены в ценах, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник сохранялись покупки, которые, однако, уже не были столь уверенными, как днем ранее. От развития нисходящей коррекции американские биржи удержали новости о партнерстве страны с Саудовской Аравией, а также сообщения о сдержанной инфляции в США в апреле. Российский рынок к концу сессии сохранял осторожность в рублевом сегменте из-за неопределенности состава участников запланированных на четверг прямых переговоров с Украиной. На данный момент нет ясности относительно того, приедут ли на встречу президенты обеих стран и сможет ли ускориться обсуждение мирного соглашения, что держит инвесторов в напряженности, полагает Кожухова.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мировые рынки практически без перерыва росли последние три недели на фоне ожиданий по деэскалации торговых войн между США и Китаем. Теперь временное взаимное снижение пошлин произошло, и рынкам нужны новые поводы для роста. Ближайшим важным событием может стать публикация в среду данных по инфляции в США - показатель, на который ФРС опирается при принятии решений по ставке.

На рынке акций РФ инвесторы находятся в ожидании новостей по возможности переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая. Ранее такой формат переговоров предложил президент РФ Владимир Путин, а Дональд Трамп поддержал инициативу. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собирается вести переговоры только лично с Путиным, что добавляет неопределенности. Вероятно, до появления какой-то конкретики по переговорам российские индексы продолжат показывать нейтральную динамику, полагает аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи пытается подняться до границы среднесрочного нисходящего тренда, расположенной чуть ниже отметки 3000 пунктов. В то же время в случае коррекции ближайшей сильной поддержкой будет выступать уровень 2750 пунктов, считает Кауфман.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поводов для дальнейшего роста российских акций нет.

"Инвесторы будут ждать четверга, когда, возможно, состоятся переговоры по Украине. Но мы бы не стали закладываться на их благоприятный исход. Положительный сюрприз может преподнести инфляция, которой пора бы снижаться. Банк России опубликовал комментарии к своему новому среднесрочному прогнозу, согласно которому пик инфляции ожидается в первом квартале 2025 года, а потом она должна пойти на спад. С учетом того, что экономика уже переварила резкий рост расходов бюджета в январе-феврале, а укрепление рубля должно привести к снижению стоимости импорта, этот сценарий выглядит вполне реалистичным. Однако даже возможное замедление роста цен не может стать драйвером для мощного роста рынка акций", - считает Антонов.

Мировые фондовые индексы

В США индексы акций накануне подскочили на 2,8-4,4% во главе с Nasdaq после объявления США и Китая о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней. Вашингтон уменьшит пошлины на большинство китайских товаров до 30% со 145%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10% со 125%. Изменения вступят в силу 14 мая.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,4%) и нет единого вектора в США (индексы акций S&P500 и Nasdaq к 18:50 по Москве выросли на 0,8-1,6%, Dow просел на 0,3%).

Президент США Трамп в понедельник заявил, что Китай согласился отменить некоторые барьеры для американских товаров, не связанные с пошлинами.

В Гонконге трейдеры фиксировали прибыль после восьми сессий роста, который вывел Hang Seng на максимум за несколько недель.

Нефть

На нефтяном рынке во вторник цены вернулись к росту после утренней коррекции, поддержку оказывают новости о взаимном снижении торговых пошлин США и Китая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве во вторник составила $66,34 за баррель (+2,1% и +1,6% накануне), июньская цена WTI - $63,43 за баррель (+2,4% и +1,5% в понедельник).

Опасения относительно того, что тарифные войны приведут к замедлению экономического роста и ослаблению спроса, оказывали давление на котировки нефти последние месяцы.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+13,8%), ПАО "ИВА" (+6%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+4,8%), ПАО "Русагро" (+4,7%), банка "Уралсиб" (+2,9%), ПАО "Смарттехгрупп" (+2,7%), ПАО "Русолово" (+2,5%).

Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" на заседании 14 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2024 год, сообщила компания. Компания последний раз начисляла дивиденды по итогам 2019 года, на них было направлено 121,881 млн рублей из расчета 0,0012724293 рубля на акцию.

Совет директоров микрофинансовой компании "Займер" (+0,6%, до 153 рублей) на заседании 13 мая рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за I квартал 2025 года в размере 4,58 руб. на бумагу. Всего на выплату дивидендов планируется направить 458 млн руб., что составляет половину чистой прибыли "Займера" за I квартал 2025 года по МСФО (916 млн руб.). Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня.

Упали акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-22% и -10,9% "префы"), "префы" ПАО "Томская распределительная компания" (-3,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,9%), акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,6%), "ВСМПО-Ависма" (-2,4%).

Совет директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт" рекомендовал акционерам на годовом собрании 24 июня принять решение выплатить дивиденды по итогам 2024 года на привилегированные акции типа "А" из расчета 0,4703035 рубля на бумагу, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов планируется направить порядка 123 млн рублей, что составляет около 10% от чистой прибыли ПАО за 2024 год. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1,109 млрд рублей предлагается направить на развитие общества.

По итогам 2023 года "Ставропольэнергосбыт" выплатил дивиденды на все виды акций на общую сумму 350 млн рублей (около 57% чистой прибыли за 2023 год) из расчета 0,3121725 рубля на одну бумагу.

ПАО "Озон Фармацевтика" (-0,3%) в январе-марте 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 2,8 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 428,448 млн рублей, говорится в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,88 млрд рублей (из них 10,52 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,97 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,92 млрд рублей на акции "Т-Технологии").