Госдума приняла налоговые поправки в рамках бюджетного пакета

Фото: О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении внесенные правительством поправки в Налоговый кодекс (НК), подготовленные в рамках проекта бюджета РФ на 2027-2029 гг.

Законопроект (№ 617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

НДФЛ

Большинство видов доходов физлиц объединяется в одну совокупность налоговых баз, к которой применяются дифференцированные ставки от 13% до 22%.

Банки становятся налоговыми агентами по НДФЛ с процентов по вкладам. Сейчас налог с таких доходов по итогам года исчисляет налоговый орган. По закону банки будут исчислять налог на дату фактического получения дохода нарастающим итогом с начала налогового периода. Необлагаемый минимум будет рассчитываться исходя из максимальной ключевой ставки Банка России в предшествующем налоговом периоде, а не в текущем. "С 1 января 2027 года банки будут исчислять и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%. По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой", - пояснял ранее Минфин.

До конца 2027 г. банки должны донастроить свои системы, чтобы в дальнейшем исчислять налог по прогрессивной шкале.

Акцизы и НДС

Ставки акцизов на 2027-2029 гг. будут индексироваться выше прогнозируемого уровня инфляции. Подакцизным товаром признается безникотиновая жидкость для электронных систем доставки никотина.

С 2027 г. вводится НДС по ставке 22% на товары электронной торговли, которые физлица приобретают из третьих стран. Налог в качестве налоговых агентов будут уплачивать электронные торговые площадки. Дополнительные доходы бюджета от этого, согласно пояснительной записке, оцениваются в 75 млрд руб. в год.

Налог на прибыль

Для дивидендов, перечисляемых на счета типа "С", устанавливается ставка налога на прибыль организаций 35%.

Участники специальных инвестиционных контрактов первого поколения (СПИК 1.0), у которых предметом контракта является модернизация действующего производства или расширение мощностей, смогут уменьшать налоговую базу по прибыли от реализации контракта на убытки прошлых лет, в том числе полученные до подписания контракта. Учитываться будет только та часть убытка, которая соответствует доле продукции по СПИК в выручке компании. К СПИК 1.0 относятся контракты, заключенные в 2016-2019 гг., до реформы механизма в августе 2019 г., в основном с автопроизводителями, химическими и фармацевтическими компаниями. "Право на уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом сохраняется в течение всего срока действия специального инвестиционного контракта", - говорится в законе.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие начиная с налогового периода, в котором заключен контракт. Прямого исключения для уже завершенных контрактов закон не предусматривает.

Другие изменения

Закон существенно увеличивает штрафы за нарушение налогового законодательства и вводит механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотников. Администрирование страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний переходит от Социального фонда к налоговым органам.

Для добычи асбеста в 2027-2028 гг. рентный коэффициент при расчете НДПИ будет равен 1. Сейчас асбест относится к горно-химическому неметаллическому сырью с рентным коэффициентом 3,5. С введением этого коэффициента в 2022 г. ставка НДПИ для асбеста выросла с 5,5% до 19,25%. Как сообщалось ранее, с просьбой поддержать компании, добывающие асбест, обращались власти региона. Крупнейший производитель асбеста в России - ПАО "Ураласбест" (Свердловская область).

Большинство налоговых поправок вступят в силу с 1 января 2027 г.