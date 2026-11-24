Brent подешевела до $88,68 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по Москве торгуются по $88,68 за баррель, что на $0,69 (0,77%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подешевели на $3,2 (3,46%), до $89,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,63 (0,79%), до 79,54 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $3,24 (3,88%), до $80,17 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на минимумах с августа на опасениях избытка предложения на мировом рынке.

Ливийская госкомпания National Oil Corp. (NOC) сообщила в понедельник о возобновлении работы трубопровода, соединяющего нефтяное месторождение "Шарара" с портом Эз-Завия. Этот нефтепровод был перекрыт в воскресенье "незаконной группой", и в результате компания была вынуждена сократить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки.

Аналитики JPMorgan спрогнозировали, что цены на нефть могут упасть ниже $80 за баррель в первом полугодии 2027 года на фоне излишка предложения.

Эксперты Bank of America тем временем полагают, что геополитика будет оставаться ключевым фактором, определяющим динамику нефтяного рынка, отмечая, что низкий уровень мировых запасов в хранилищах делает большую часть стран уязвимой к перебоям в поставках.

"Несмотря на некоторое увеличение запасов и повышение доступности рынок нефти остается в трудном положении, - отметил Дэниел Хайнс из ANZ. - Цены на нефть, спреды между фьючерсами, рентабельность нефтепереработки и позиции инвесторов все больше указывают на то, что рынок ожидает нормализации ситуации. Тем не менее логистика продолжает испытывать ограничения, а мировые запасы нефти (в хранилищах - ИФ) невелики".

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что три нефтяных танкера подорвались на морских минах и загорелись во время прохождения Ормузского пролива, передает агентство Fars. Танкеры находились "под мощным прикрытием с воздуха и эскортом вооруженных сил США", говорится в заявлении КСИР.