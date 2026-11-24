Акции "Группы ЛСР" подешевели на 14% на новостях о делистинге

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Группы ЛСР" на "Московской бирже" подешевели и в моменте теряли 14%, опустившись в цене до 730,3 рубля за штуку, на новостях о том, что совет директоров одобрил вынесение вопроса о делистинге акций компании и прекращении публичного статуса.

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" одобрил вынесение на внеочередное собрание акционеров вопроса о делистинге акций и прекращении публичного статуса компании, говорится в сообщении девелопера. Компания также сообщила, что совет директоров рассматривает вопрос о выкупе акций в связи с предстоящим делистингом, но пока не раскрыла цену.