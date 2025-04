Рынок акций США упал из-за нападок Трампа на Пауэлла

Другой причиной стало отсутствие прогресса в торговых переговорах

Джером Пауэлл Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили резким снижением первые торги после пасхальных выходных.

Финансовые рынки остаются в напряжении в связи с торговой войной, начатой президентом США Дональдом Трампом. Длинный уикенд не принес позитивных новостей относительно переговоров с торговыми партнерами Вашингтона по пошлинам, отмечает Джейми Кокс из Harris Financial Group.

"Отсутствие новостей - это плохая новость", - говорит Кокс, слова которого приводит Market Watch. Особенно разочаровывает тот факт, что администрация Трампа до сих пор не смогла достичь соглашений даже с ближайшими партнерами, отмечает он.

Настрой трейдеров ухудшился после новых нападок Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, воспринятых участниками рынка как угрозу независимости американского ЦБ.

На прошлой неделе Трамп выступил с резкой критикой действий Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки. Советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт заявил в пятницу, что президент и его команда продолжают изучать возможность увольнения Пауэлла.

В понедельник Трамп опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

На этой неделе трейдеры ждут публикации квартальных отчетов рядом крупных компаний, включая Tesla Inc., Alphabet Inc., International Business Machines Corp., Boeing Co.

Эксперты быстро ухудшают прогнозы прибылей американских компаний в связи с риском существенного спада в экономике США, отмечает аналитик Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Компании сталкиваются с наибольшей неопределенностью со времен начала пандемии коронавируса, - говорится в обзоре Уилсона. - Это вызывает пересмотр прогнозов прибылей".

Экономическая активность в Штатах может упасть этим летом, предупредил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. По его словам, в настоящее время деловая активность, вероятно, является искусственно завышенной в связи с тем, что предприятия и потребители стремятся нарастить запасы перед вступлением в силу импортных пошлин.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в понедельник стали бумаги UnitedHealth Group Inc. (-6,3%), Nvidia Corp. (-4,5%), Salesforce Inc. (-4,5%), American Express Co. (-3,5%), Sherwin-Williams Co. (-3,3%), 3M Co. (-3,2%). В плюсе завершили сессию акции лишь одной компании индекса - Nike Inc. (+0,7%).

Стоимость бумаг Tesla упала на 5,6% на информации СМИ о том, что компания может отложить выпуск более бюджетного электромобиля, которого инвесторы ждут в этом году.

Капитализация Ford Motor Co. опустилась на 1,7%. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, компания прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спортивных автомобилей в Китай из-за высоких пошлин.

Котировки акций Capital One Financial Corp. и Discover Financial Services выросли на 1,5% и 3,6% соответственно после одобрения их сделки регулирующими органами. Сделка объемом $35 млрд объединит двух лидеров в сфере выпуска и обслуживания кредитных карт в США. Стороны рассчитывают закрыть ее в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 971,82 пункта (2,48%) и составил 38170,41 пункта.