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Инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась до 2,3%, минимума с февраля-2021

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В США в апреле потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,3% в годовом измерении, сообщило Министерство труда.

Темпы роста снизились по сравнению с мартовскими 2,4% и оказались минимальными с февраля 2021 года.

Средний прогноз аналитиков предусматривал сохранение инфляции на мартовском уровне, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители в США в апрел понизились на 3,7% в годовом выражении после снижения на 3,3% в марте. В том числе бензин упал в цене на 11,8% после снижения на 9,8% месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания замедлился до 2,8% с 3%, на транспортные услуги - до 2,5% с 3,1%.

Цены на новые автомобили выросли на 0,3%, тогда как подержанные машины подорожали на 1,5%.

Индекс CPI в апреле повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали, что индикатор вырастет на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение на 0,3% и 2,8% соответственно. В марте подъем составлял 0,1% м/м и 2,8% г/г.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 июня.

США CPI Минтруда ФРС
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