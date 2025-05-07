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Рост цен на курятину за неделю в РФ ускорился до 0,9%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур за неделю с 29 апреля по 5 мая повысились в РФ на 0,9%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился - неделей ранее он составлял 0,2%.

На мясном рынке также подорожали баранина - на 0,9% (снижение на 0,4% неделей ранее) и свинина - на 0,5% (на 0,7% неделей ранее). Цены на говядину выросли на 0,04% (+0,4% в предыдущие семь дней).

Цены на яйца продолжают снижаться, но на минувшей неделе эта динамика замедлилась до 1,4 с 2,1%.

Росстат также сообщил, что цены на вермишель снизились на 0,5%, мясные консервы для детского питания и макароны подешевели на 0,3%, сосиски, сардельки, рис и печенье - на 0,2%, колбаса, подсолнечное масло и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

Цены на маргарин выросли на 0,9%, мороженая рыба подорожала на 0,5%, сметана, творог, молочные сухие смеси для детского питания, ржаной хлеб и соль - на 0,3%, пшеничный хлеб - на 0,2%, молоко, мука, пшено, водка - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.

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