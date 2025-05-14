Инфляция в РФ с 6 по 12 мая составила 0,06%, годовая замедлилась до 10,1%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 6 по 12 мая 2025 года составила 0,06% после 0,03% с 29 апреля по 5 мая, 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 12 мая составил 0,08%, с начала года - 3,28%.

Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% на 5 мая (после 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует только 16 мая.

Цены на плодоовощную продукцию с 6 по 12 мая снизились на 0,6% (после снижения на 0,3% с 29 апреля по 5 мая), в том числе огурцы подешевели на 9,6%, помидоры - на 5,9%, бананы - на 1,3%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 5,5%, лук - на 5,1%, морковь - на 4,8%, капусту - на 3,9%, картофель - на 2,6%, яблоки - на 0,9%.

С 6 по 12 мая существенно дороже стали мясо кур - на 1,2%, свинина - на 0,5%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, творог - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 1,2%, вермишель - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров значительно подешевели телевизоры и смартфоны - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Средняя стоимость путевок в санатории выросла на 0,7%, в дома отдыха, пансионаты - на 0,5%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году. В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедление годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).