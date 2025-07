Британский финтех-стартап Revolut обдумывает покупку банка в США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Британский финтех-стартап Revolut рассматривает возможность покупки американского банка с целью быстрого получения банковской лицензии в США, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, Revolut нацелен на приобретение недорогого фининститута, покупка которого позволила бы ему осуществлять кредитные операции в Штатах.

Такой шаг даст стартапу возможность развиваться на американском рынке быстрее, чем это было бы в случае его самостоятельного обращения за банковской лицензией в США, отмечают источники.

Revolut - одна из нескольких европейских финтех-компаний, стремящихся выйти на крупный американский рынок, который предоставляет доступ к новым клиентам и потенциально существенным депозитам, пишет FT.

По словам одного из источников газеты, Revolut еще не принял твердого решения о покупке банка в США и рассматривает возможность подачи самостоятельной заявки на получение лицензии.

Продвигаемая Белым домом повестка в плане смягчения регулирования создает впечатление, что Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) ускорит процесс выдачи банковских лицензий, отметил источник.

Revolut также рассматривал возможность приобретения ближневосточного банка, сообщил другой источник издания.

Revolut был основан в 2015 году в Лондоне Николаем Сторонским (выпускник МФТИ и РЭШ) и Владиславом Яценко. Приложением компании пользуется порядка 60 млн клиентов по всему миру.