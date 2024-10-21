"Росатом" планирует завершить проектирование плавучей АЭС на базе "РИТМ-200М" до конца года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" в этом году планирует закончить проектирование плавучего энергоблока с двумя реакторными установками типа "РИТМ-200М" для зарубежных проектов, сообщил глава компании Алексей Лихачев в выступлении для конференции МАГАТЭ по малым реакторам.

"Для зарубежного рынка в этом году завершаем проектирование плавучего энергоблока с двумя реакторами серии "РИТМ-200М" совокупной электрической мощностью до 100 МВт", - сказал он.

По словам Лихачева, компания предлагает потенциальным партнерам "бизнес-модель "атомной батарейки". "Это значит, что заказчик покупает у нас только электроэнергию, владельцем и оператором плавучих энергоблоков будет госкорпорация "Росатом", - пояснил он.

Кроме того, он напомнил и о линейке "микрореакторов" до 10 МВт. В планах компании ввести в эксплуатацию такой реактор типа "Шельф-М" к 2030 году. "По сути, это капсула, которую можно доставить в нужное место и подключить к локальной сети. И для этого проекта у нас уже есть промышленный заказчик", - пояснил Лихачев.

Так, соответствующую установку предполагалось поставить на Чукотку в район месторождения "Совиное". Аналогичную малую АЭС на базе "Шельф-М" "Росатом" также построит в Якутии, ее ввод намечен также на 2030 год.

Согласно материалам с сайта "Атомэнергомаша", установка "РИТМ-200" "является основой для создания стационарных и транспортабельных АЭС малой мощности, в том числе плавучих энергоблоков".

У "Росатома" уже есть действующий проект плавучей атомной станции в России - ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) мощностью 70 МВт, которая работает в Певеке на Чукотке. В ее состав входит плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", являющийся головным проектом транспортабельных энергоблоков малой мощности.

Как сообщал ранее Лихачев, десятки стран интересовались проектом плавучей атомной станции. "Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и расположенные в холодных широтах", - говорил он.

В мае этого года был подписан первый экспортный контракт по проекту малой АЭС с Узбекистаном. Проект предусматривает строительство шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Строительные работы предполагалось начать этим летом, а ввод АЭС в эксплуатацию планируется поэтапно в 2029-2033 гг.