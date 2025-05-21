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Palo Alto в III финквартале увеличил выручку на 15%, на уровне прогноза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks в третьем финансовом квартале увеличил выручку на 15%, что совпало с ожиданиями экспертов, при этом его скорректированная прибыль на акцию оказалась выше прогнозов.

В феврале-апреле выручка компании увеличилась до $2,289 млрд с $1,985 млрд годом ранее.

Чистая прибыль в отчетном квартале составила $262,1 млн, или $0,37 в расчете на акцию по сравнению с $278,8 млн, или $0,39 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

При этом прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $0,8 на акцию с $0,66 в том же квартале 2024 фингода, тогда как средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал $0,77.

Palo Alto планирует получить в текущем финквартале выручку в диапазоне $2,49-2,51 млрд и скорректированную прибыль на акцию на уровне $0,87-0,89 против прогноза аналитиков $2,5 млрд и $0,87 соответственно.

По итогам всего 2025 фингода ожидается выручка в $9,17-9,19 млрд (подъем примерно на 14%) и скорректированная прибыль в диапазоне $3,26-3,28 на акцию.

Palo Alto Palo Alto Networks США
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