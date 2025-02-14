Поиск

Palo Alto увеличил квартальную выручку на 14%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks во втором квартале 2025 финансового года увеличил выручку на 14%, что практически совпало с ожиданиями экспертов.

В ноябре-январе выручка компании составила $2,257 млрд против $1,975 млрд за сопоставимый период предыдущего года.

Чистая прибыль упала до $267,3 млн, или $0,38 в расчете на акцию, по сравнению с $1,747 млрд, или $2,44 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года (когда на показатель положительно повлияла чистая налоговая выгода в размере $1,5 млрд). При этом прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,81 с $0,73 на бумагу.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,78 на бумагу при выручке в $2,24 млрд. Сама компания три месяца назад прогнозировала выручку в диапазоне $2,22-2,25 млрд, скорректированную прибыль - $1,54-1,56 на акцию.

Компания планирует в третьем финквартале получить выручку в районе $2,26-2,29 млрд (рост на 14-15% относительно прошлого года), скорректированную прибыль - $0,76-0,77 на акцию. По итогам всего 2025 фингода ожидается выручка в $9,14-9,19 млрд (подъем примерно на 14%) и прибыль на уровне $3,18-3,24 на акцию.

Аналитики оценивают квартальную выручку в среднем в $2,27 млрд.

Palo Alto США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });