Palo Alto увеличил квартальную выручку на 14%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks во втором квартале 2025 финансового года увеличил выручку на 14%, что практически совпало с ожиданиями экспертов.

В ноябре-январе выручка компании составила $2,257 млрд против $1,975 млрд за сопоставимый период предыдущего года.

Чистая прибыль упала до $267,3 млн, или $0,38 в расчете на акцию, по сравнению с $1,747 млрд, или $2,44 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года (когда на показатель положительно повлияла чистая налоговая выгода в размере $1,5 млрд). При этом прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,81 с $0,73 на бумагу.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,78 на бумагу при выручке в $2,24 млрд. Сама компания три месяца назад прогнозировала выручку в диапазоне $2,22-2,25 млрд, скорректированную прибыль - $1,54-1,56 на акцию.

Компания планирует в третьем финквартале получить выручку в районе $2,26-2,29 млрд (рост на 14-15% относительно прошлого года), скорректированную прибыль - $0,76-0,77 на акцию. По итогам всего 2025 фингода ожидается выручка в $9,14-9,19 млрд (подъем примерно на 14%) и прибыль на уровне $3,18-3,24 на акцию.

Аналитики оценивают квартальную выручку в среднем в $2,27 млрд.