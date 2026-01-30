В Панаме суд аннулировал контракт Hutchison на управление портами на Панамском канале

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Панамы аннулировал контракт гонконгской CK Hutchison на управление двумя портами на разных концах Панамского канала.

Такое решение еще больше усиливает неопределенность в отношении согласованной ранее сделки по продаже Hutchison глобальных портовых активов консорциуму инвесторов.

Верховный суд Панамы после "всестороннего рассмотрения" вопроса пришел к выводу, что законы и нормативные акты, лежащие в основе концессионного соглашения между государством и Panama Ports Co. (дочерняя компания Hutchison) на управление портами Бальбоа (со стороны Тихого океана) и Кристобаль (со стороны Атлантики), являются неконституционными, говорится в его решении, обнародованном в четверг.

"Дочка" Hutchison заключила контракт на управление терминалами в 1997 году, и он был продлен в 2021 году.

Panama Ports сообщила, что пока не получила официального уведомления о решении суда. В компании считают, что постановление противоречит правовой базе, на которой основана ее деятельность в портах, и призывают к координации с правительством, чтобы избежать сбоев в работе и защитить концессию. Panama Ports отметила при этом, что сохраняет за собой право использовать все юридические возможности.

Компания не может обжаловать решение Верховного суда, однако может запросить у него разъяснения, что отсрочит прекращение действия контракта на управление портами.

После отзыва лицензии у Panama Ports власти страны планируют нанять компанию для управления портами, чтобы обеспечить их непрерывную работу до проведения тендера на новых условиях лицензирования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве. Источники не исключают разделения контрактов для двух портов.

Газета отмечает, что Панамский канал находится в центре регионального соперничества между США и Китаем. Год назад американский президент Дональд Трамп заявил, что китайская инфраструктура, выстроенная вокруг Панамского канала за последние три десятилетия, представляет угрозу безопасности США.

Два порта были частью сделки Hutchison с консорциумом международных инвесторов, заключенной весной прошлого года, и решение суда снижает вероятность ее закрытия.

В марте 2025 года гонконгская компания объявила, что продаст консорциуму BlackRock и Terminal Investment Limited (подразделение Mediterranean Shipping Co. (MSC)) 80% холдинга Hutchison Ports, а также 90%-ю долю в Panama Ports Co. В общей сложности эти активы были оценены в рамках сделки в $22,8 млрд. Периметр сделки включает 43 порта в 23 странах, в том числе два порта в Панамском канале, британский Thamesport и порт Роттердама – один из крупнейших в Европе.

Трамп приветствовал сделку, говоря о ней как об одном из шагов по возвращению Вашингтоном контроля над Панамским каналом. Однако китайские власти назвали сделку угрозой национальным интересам страны и потребовали включения госкомпании Cosco в консорциум.

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Cosco требует мажоритарной доли в консорциуме, с чем не согласны другие его участники.