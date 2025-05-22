В ЦБ отметили, что услуги НСПК по универсальному QR-коду будут бесплатными

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательном внедрении для всех банков универсального QR-кода на оплату товаров и услуг будет дополнен нормой о том, что услуги Национальной системы платежных карт (НСПК) по предоставлению универсального QR-кода будут бесплатными, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы зампред ЦБ Алексей Гузнов.

"Сейчас проходит эксперимент, в рамках эксперимента уже сейчас установлен тариф в размере 0, то есть не будет тарифа. В дальнейшем, для того, чтобы снять вопрос на эту тему, предлагается в рамках подготовки к второму чтению предложить норму, которая прямо указывала на то, что бесплатно оказывается такого рода услуга", - сказал он, отвечая на вопрос депутата Олега Леонова о том, будет ли установлен тариф за генерацию или использование QR-кода.

О том, что услугу НСПК по универсальному QR-коду планируется сделать бесплатной, в начале марта сообщал источник "Интерфакса". По его совам, эту норму планировалось прописать в ст. 30.6-1 закона "О национальной платежной системе".

"Оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода обязан: без взимания платы оказывать услуги по предоставлению универсального платежного кода операторам по переводу денежных средств, являющимся кредитными организациями или филиалами иностранных банков, оператору платформы цифрового рубля, операторам услуг информационного обмена, банковским платежным агентам, осуществляющим операции платежного агрегатора", - говорилось в тексте поправки.

Ни в рамках первого чтения этого законопроекта (№811008-8), ни в рамках ранее внесенного, но потом отозванного законопроекта (№774598-8), не упоминалась обязательная бесплатность предоставления данной услуги со стороны НСПК.