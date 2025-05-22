Поиск

В ЦБ отметили, что услуги НСПК по универсальному QR-коду будут бесплатными

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Законопроект об обязательном внедрении для всех банков универсального QR-кода на оплату товаров и услуг будет дополнен нормой о том, что услуги Национальной системы платежных карт (НСПК) по предоставлению универсального QR-кода будут бесплатными, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы зампред ЦБ Алексей Гузнов.

"Сейчас проходит эксперимент, в рамках эксперимента уже сейчас установлен тариф в размере 0, то есть не будет тарифа. В дальнейшем, для того, чтобы снять вопрос на эту тему, предлагается в рамках подготовки к второму чтению предложить норму, которая прямо указывала на то, что бесплатно оказывается такого рода услуга", - сказал он, отвечая на вопрос депутата Олега Леонова о том, будет ли установлен тариф за генерацию или использование QR-кода.

О том, что услугу НСПК по универсальному QR-коду планируется сделать бесплатной, в начале марта сообщал источник "Интерфакса". По его совам, эту норму планировалось прописать в ст. 30.6-1 закона "О национальной платежной системе".

"Оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода обязан: без взимания платы оказывать услуги по предоставлению универсального платежного кода операторам по переводу денежных средств, являющимся кредитными организациями или филиалами иностранных банков, оператору платформы цифрового рубля, операторам услуг информационного обмена, банковским платежным агентам, осуществляющим операции платежного агрегатора", - говорилось в тексте поправки.

Ни в рамках первого чтения этого законопроекта (№811008-8), ни в рамках ранее внесенного, но потом отозванного законопроекта (№774598-8), не упоминалась обязательная бесплатность предоставления данной услуги со стороны НСПК.

НСПК ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Законопроект, обязывающий банки и продавцов использовать цифровой рубль и универсальный QR-код, принят в I чтении

Суд в РФ удовлетворил иск Сбербанка к его кипрской "дочке" на $191,3 млн

"КАМАЗ" снизил прогноз рынка тяжелых грузовиков в 2025 году с 80 тысяч до 45 тысяч

Минсельхоз заявил, что рост цен на овощи определяют импортные продукты

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone и будет разрабатывать ИИ-устройства

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Курс биткойна впервые превысил $111 тысяч

Иск Генпрокуратуры к отстраненному владельцу "Главпродукта" рассмотрят в закрытом режиме

РЖД в мае фиксируют отклонение погрузки примерно на 9% г/г

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2269 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6407 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });