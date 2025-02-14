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ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России направил письмо в правительство с просьбой поддержать законопроект, внедряющий универсальный платежный QR-код, а также устанавливающий сроки, начиная с которых банки и продавцы обязаны будут предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями. Документ на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина был направлен 27 января с подписью главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом письма.

В середине января комитет Госдумы по защите конкуренции поддержал законопроект при условии его доработки. Комитет также отмечал, что совершенствование использования платежного кода при безналичных расчетах может быть реализовано без изменения федерального законодательства, например, в рамках регулирования национальной системы стандартизации. Позднее, 24 января, с предложением регулирования с помощью стандартов, а не законодательных изменений, выступил консорциум банков (Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк), развивающий единый платежный QR. При этом объединение банков сообщало, что обсуждает с регулятором взаимную интеграцию платформ.

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ЦБ в своем письме отмечает, что законопроект (№811008-8) обеспечивает развитие всех участников финансового рынка и баланс их интересов за счет базирования универсального платежного кода на равноудаленной единой национальной платежной инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") и едином стандарте QR-кода.

По мнению регулятора, проект закона обеспечивает развитие справедливой конкуренции, равноудаленную и общедоступную инфраструктуру для всех банков без конфликта интересов.

Универсальный QR-код НСПК позволяет принимать все виды платежей, включая pay-сервисы банков, Систему быстрых платежей (СБП), сервисы рассрочки и в перспективе - цифровой рубль. При этом у покупателя при оплате остаётся возможность выбрать программу лояльности и получить кешбэк от банка или СБП, сообщала НСПК.

Национальная система платежных карт объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня 2024 года. Параллельно с этим Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, вместе занимающие более 80% рынка эквайринга, заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом, который будет функционировать на базе технологии мульти-QR Сбербанка. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложит законодательно закрепить работу только одного универсального QR-кода, разработанного НСПК.

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Проект закона о внедрении универсального QR был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года (№774598-8), но затем документ был отозван и перевнесен с доработками спустя месяц (№811008-8). Документ, в частности, вводит обязанность для банков и филиалов иностранных банков предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного QR-кода. То есть любые операции с использованием платёжного кода должны будут осуществляться только с помощью универсального QR, который, согласно доработанному тексту проекта, будет формироваться его единственным оператором - НСПК, принадлежащей Банку России. Изменения также касались установления в законе сроков, начиная с которых банки и продавцы будут обязаны работать с цифровыми рублями.

Комитет Госдумы по защите конкуренции в своем отзыве на законопроект отмечал, что монополизация НСПК услуг по предоставлению универсального QR-кода может привести к ограничению конкуренции, и предложил исключить из документа либо переработать положения, ведущие к такой монополизации. Против монополизации платежной ссылки НСПК выступил и консорциум банков.

Альфа-банк в своем анализе влияния законопроекта отмечал, что монополизация платежного кода оператором карт "Мир" подорвет рыночную конкуренцию, остановит инвестиции банков в платежную инфраструктуру, затормозит инновации в сфере платежных сервисов, а также приведет к стагнации программ лояльности, из-за чего клиенты банков могут потерять от 300 млрд до 600 млрд руб. кешбэка, сообщал источник "Интерфакса", знакомый с оценкой банка.


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