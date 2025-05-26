Глава ФРБ Миннеаполиса не уверен, что ставка ФРС изменится до сентября

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Изменения в торговой и иммиграционной политике США создают существенную неопределенность для Федеральной резервной системы, заявил Bloomberg TV президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Все возможно, - сказал он. - Но прояснится ли ситуация в достаточной мере к сентябрю? Я не уверен. Надо посмотреть, на что укажут данные, как будут проходить переговоры".

Федрезерв удерживает ставку неизменной с начала года. В прошлом году она была понижена в общей сложности на 100 базисных пунктов.

"Неопределенность может оказать влияние на экономическую активность и стать проблемой для нас, потому что мы не уверены, к чему в итоге все придет и, соответственно, что нам нужно делать с денежно-кредитной политикой", - сказал глава ФРБ Миннеаполиса.

По его словам, заключение торговых сделок между США и другими странами в ближайшие месяцы может существенно прояснить ситуацию в экономике.

Кашкари не является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2025 году.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня. Однако уже на выходных во время разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по тарифам.