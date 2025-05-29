В майском протоколе ФРС предупредила о риске синхронного роста инфляции и безработицы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы США полагают, что они могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе майского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

7 мая Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых.

Участники заседания отметили, что если темпы роста потребительских цен будут расти, как и доля безработного населения, им придется определять приоритеты в рамках своего так называемого "двойного мандата" и решать, стоит им повышать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

"Почти все участники отметили риск того, что инфляция может оказаться более устойчивой, чем ожидалось", по мере адаптации экономики к повышению импортных пошлин, говорится в протоколе.

В то же время члены руководства ФРС согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда демонстрируют устойчивость, хотя и прогноз на будущее стал более неопределенным.

Члены FOMC в ходе заседания отметили, что волатильность на рынке облигаций в недели, предшествующие заседанию, требует внимательного мониторинга, поскольку она потенциально угрожает финансовой стабильности. Также они указали, что изменение статуса доллара как защитного актива и рост доходности госбондов США может иметь долгосрочные последствия для экономики.

Все эти факторы, по их мнению, оправдывают осторожный подход ФРС к денежно-кредитной политике до тех пор, пока влияние политики Белого дома на экономику не станет более понятным.

Майское заседание ФРС состоялось за неделю до того, как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке на 90 дней на вступление в силу масштабных импортных пошлин, включая тариф в 145% на товары из Китая.

Следующее заседание Федрезерва состоится 17-18 июня. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании всего в 2,2%, по данным CME FedWatch.