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Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

В 2024 году "Вымпелком" выплатил дивиденды за 9 месяцев на сумму около 78 млрд рублей (по 1521 рублю на обыкновенную акцию и 0,1 копейки - на привилегированную). Средства были направлены на закрытие обязательств, возникших в рамках сделки по выкупу "Вымпелкома" у холдинга VEON.

По итогам 2023 года "Вымпелком" выплатил дивиденды только на "префы" на общую сумму 6,4 тысячи рублей (по 0,1 копейки на бумагу). Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль по результатам 2023 года было решено не распределять.

"Вымпелком" в октябре 2023 года стал полностью российской компанией, когда телеком-холдинг VEON продал оператора команде его топ-менеджеров во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда должность гендиректора компании (сейчас он председатель совета директоров). Покупка была оформлена на АО "Коперник-Инвест 3".

В мае генеральным директором АО "Коперник-Инвест 3" стал Леонид Афендиков, который, по открытым источникам, является старшим директором акционерного офиса "Альфа-групп" - исторически основного инвестора "Вымпелкома".

Вымпелком Александр Торбахов Леонид Афендиков
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