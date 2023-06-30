"Вымпелком" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" за 2022 год не будет распределять прибыль и выплачивать дивиденды ни на обыкновенные, ни на привилегированные акции. Соответствующее решение утвердил единственный акционер оператора – телеком-холдинг VEON. Об этом говорится в сообщении российской компании по итогам годового собрания акционеров.

По итогам 2021 года "Вымпелком" также не выплачивал дивиденды. За 2020 год "Вымпелком" выплатил дивиденды только на "префы" на общую сумму 6,4 тыс. рублей (по 0,1 копейки на бумагу). По итогам 9 месяцев 2021 года дивиденды составили 4,36 млрд рублей (85,08 рубля на обыкновенную и 0,075 копейки – на привилегированную акции).

Как говорится в сообщении, аудитором "Вымпелкома" на 2023 год назначено ООО "ЦАТР - аудиторские услуги". На собрании также был утвержден годовой отчет и бухгалтерская отчетность.

Информация об избрании совета директоров в сообщении не приводится. В мае 2023 года "Вымпелком" сообщал, что предложений по кандидатам в совет директоров в компанию не поступало.

В мае 2022 года VEON утвердил совет директоров "Вымпелкома" в следующем составе: главный юрисконсульт VEON и бывший исполнительный вице-президент "Вымпелкома" Виктор Бирюков, экс-заместитель CFO "материнского" холдинга Мурат Киркгоз, CEO VEON Каан Терзиоглу, экс-CEO Qiwi Борис Ким и руководитель по управлению портфелем VEON Дмитрий Швец.

"Вымпелком" – один из крупнейших в РФ телекоммуникационных операторов, на данный момент оператор принадлежит голландскому телекоммуникационному холдингу VEON. В настоящее время "Вымпелком" готовится к смене собственника: VEON в минувшем ноябре заключил соглашение о продаже российского актива местным управленцам во главе с гендиректором компании Александром Торбаховым. Сделку планировалось закрыть до 1 июня, однако об этом до сих пор объявлено не было.