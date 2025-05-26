Новак заявил, что партнеры ОПЕК+ еще не обсуждали увеличение добычи на 411 тыс. б/с в июле

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие добычу нефти с 2023 года на 2,2 млн баррелей в сутки, пока не обсуждали вариант ускоренного наращивания добычи в июле, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ).

"Нет, мы еще ничего не обсуждали", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли "восьмерка" ОПЕК+ начала обсуждать увеличение добычи на 411 тыс. б/с. "Я ничего не знаю об этом", - также сказал он.

Вопрос об уровне добычи в июле партнеры должны обсудить на онлайн-встрече 31 мая, а 28 мая состоится полноформатная встреча всех министров ОПЕК+.

По словам Новака, на ней не будут обсуждаться квоты всех участников.

"Сейчас же квоты для все участников не корректируются. Речь идет только про добровольные сокращения, которые были взяты на себя восемью странами в 2023 году - мы только их корректировали в последнее время, то есть это не квоты всего ОПЕК+", - сказал он.

Новак добавил, что отношения внутри ОПЕК+ остаются партнерскими. "Я считаю, у нас как были партнерские отношения, так и остаются. Ничего не поменялось с 2016 года, реализуются совместные действия, обсуждения", - сказал он, отвечая на вопрос, прислушиваются ли к позиции России в ОПЕК+.

Тему увеличения добычи нефти и снижения цен на нее активно поднимал Дональд Трамп в первые недели своего нового президентского срока. Так, в конце января он призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - подчеркивал он.

С тех пор партнеры по ОПЕК+ приняли решение о начале развертывания ограничений по добыче нефти на 2,2 млн б/с с апреля, хотя многие аналитики полагали, что спрос на рынке слаб и следовало бы отложить решение. А спустя еще месяц ОПЕК+ неожиданно решила в три раза ускорить развертывание ограничений - на 411 тыс. б/с вместо 130 тыс. б/с, и такой же шаг был принят еще через месяц. С тех пор цена нефти Brent снизилась примерно с $80-83 за баррель до $60-65 за баррель.