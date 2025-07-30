ВВП Франции во II квартале вырос на 0,3%, сильнее прогноза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВВП Франции во втором квартале 2025 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным национального статистического института Insee.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%.

Рост ВВП в годовом выражении составил 0,7%.

Потребительские расходы в стране во втором квартале увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим, валовые капиталовложения снизились на 0,3%.

В январе-марте экономика Франции выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,6% в годовом выражении.

Окончательные данные о динамике ВВП страны за второй квартал будут обнародованы 29 августа.