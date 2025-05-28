Минфин ожидает, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 г. сократится до 2,6 трлн руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает сокращения объема выплат по демпферу нефтяным компаниям в 2025 году на 1,4 трлн рублей по сравнению с плановыми оценками.

"Хочу сказать, что по текущему году общий объем выплат по демпферу сократится до 2,6 трлн рублей, что ниже, чем изначально запланировано было в бюджете текущего года, на 1,4 трлн рублей. Цены упали, соответственно, и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании Госдумы.

Отвечая на вопрос депутатов о возможности увеличения налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, он отметил, что сегодня, по мнению Минфина, сложилась сбалансированная система взаимодействия с нефтяной отраслью. "С одной стороны, мы много изымаем через ресурсные налоги, через НДПИ, через налогообложение, а с другой стороны, регулируем цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, возвращая часть изъятых налогов", - сказал Силуанов.

"Мне кажется, что сейчас менять наши устоявшиеся отношения с нефтяной отраслью может быть риском для цен на нашем рынке на энергоресурсы, ну и для финансовой устойчивости нефтяных компаний. Для нас это тоже важно, поэтому я бы сейчас не стал делать такие кардинальные изменения", - отметил он.

Выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу в апреле составили 62,7 млрд рублей, в марте они были на уровне 100,3 млрд рублей. Совокупно за первые четыре месяца демпферные выплаты составили 467,7 млрд рублей.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.