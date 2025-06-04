Поиск

Нефтяники РФ в мае получили по демпферу 42,5 млрд рублей

В апреле выплаты составили 62,7 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в мае 2025 года составили 42,5 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В апреле эти выплаты были в пределах 62,7 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, а в январе - 156,4 млрд рублей. Таким образом, ежемесячная сумма к середине года имеет тенденцию к постоянному снижению.

Совокупно с начала года демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 510,2 млрд рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов недавно заявил, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 г. ожидается на 1,4 трлн руб. ниже плана - порядка 2,6 трлн руб. "Цены упали, соответственно, и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - сказал он.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье за май в сумме 96,8 млрд рублей (за апрель - 113,7 млрд рублей, март - 114,6 млрд рублей, февраль - 162,9 млрд рублей, январь - 156,5 млрд рублей). Совокупно в январе-мае выплаты по данному показателю составили 644,5 млрд рублей.

За 2024 год они были на уровне 1,624 трлн рублей, за 2023 год - 1,173 трлн рублей, за 2022-й - 971,3 млрд рублей, за 2021-й - 564,6 млрд рублей, за 2020-й - 221,6 млрд рублей, за 2019-й - 142,4 млрд рублей.

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в России новых автомобилей

Объем ФНБ в мае сократился на 95,43 млрд рублей до 11,696 трлн рублей

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $65,72 за баррель

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });