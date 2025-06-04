Нефтяники РФ в мае получили по демпферу 42,5 млрд рублей

В апреле выплаты составили 62,7 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в мае 2025 года составили 42,5 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В апреле эти выплаты были в пределах 62,7 млрд рублей, в марте - 100,3 млрд рублей, в феврале - 148,3 млрд рублей, а в январе - 156,4 млрд рублей. Таким образом, ежемесячная сумма к середине года имеет тенденцию к постоянному снижению.

Совокупно с начала года демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 510,2 млрд рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов недавно заявил, что объем выплат нефтяникам по демпферу в 2025 г. ожидается на 1,4 трлн руб. ниже плана - порядка 2,6 трлн руб. "Цены упали, соответственно, и доходов стало поменьше, меньше будем возвращать нефтяникам", - сказал он.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

По итогам 2024 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей, за 2023 год - 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет вернул нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье за май в сумме 96,8 млрд рублей (за апрель - 113,7 млрд рублей, март - 114,6 млрд рублей, февраль - 162,9 млрд рублей, январь - 156,5 млрд рублей). Совокупно в январе-мае выплаты по данному показателю составили 644,5 млрд рублей.

За 2024 год они были на уровне 1,624 трлн рублей, за 2023 год - 1,173 трлн рублей, за 2022-й - 971,3 млрд рублей, за 2021-й - 564,6 млрд рублей, за 2020-й - 221,6 млрд рублей, за 2019-й - 142,4 млрд рублей.

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие факторы.