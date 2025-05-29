Котировки разработчиков ПО для выпуска чипов упали на слухах о запрете на работу в КНР

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акции американских разработчиков программного обеспечения, используемого для производства полупроводниковой продукции, упали на сообщении Financial Times о том, что власти США потребовали от них прекратить продажу своих услуг Китаю.

Ограничения затронули ведущие компании отрасли, включая Cadence Design Systems и Synopsys Inc., пишет FT со ссылкой на информированные источники. Вместе с германской Siemens EDA они контролируют около 80% китайского рынка ПО для проектирования микросхем.

В 2024 финансовом году выручка Synopsys в Китае составила почти $1 млрд, или порядка 16% общего показателя. Cadence получила в КНР порядка 12% общей выручки, или около $550 млн.

Акции Synopsys в среду подешевели на 9,6%, Cadence - на 10,7%.

Как заявили несколько источников FT, Министерство торговли США приказало указанным компаниям прекратить поставки своих технологий в Китай. По словам источников, Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, подразделение Минторга по надзору за экспортом) направило соответствующую директиву компаниям в виде писем.

Тем временем цена бумаг китайских конкурентов Empyrean Technology, Primarius и Semitronix подскочила более чем на 10% на торгах в Китае.