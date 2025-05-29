Поиск

NYT сообщила о приостановке США экспорта ключевых компонентов авиадвигателей в Китай

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа приостановила экспорт критически важных компонентов авиадвигателей и сопутствующих технологий в Китай. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, министерство торговли Штатов приостановило действие ряда лицензий, позволявших американским компаниям продавать товары и технологии китайской авиастроительной госкомпании Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac).

Comac выпускает самолеты C919, где используются американские двигатели LEAP производства CFM International – совместного предприятия GE Aerospace с французской Safran.

Американские власти приняли решение о приостановке поставок в ответ на недавние ограничения Китая на экспорт критически важного минерального сырья в США, говорят источники NYT.

Вашингтон ожидал их ослабления, и, по словам одного из источников, в последние дни КНР возобновила ряд поставок редкоземельных минералов, но в ограниченном объеме.

США Китай Comac Commercial Aircraft Corp of China CFM International GE Aerospace Safran
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США запускают серийное производство модернизированной мощной ядерной авиабомбы

Москва пока не получала ответ Киева на предложение провести переговоры 2 июня в Стамбуле

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Песков сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Что случилось этой ночью: четверг, 29 мая

Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Маск покидает пост главы DOGE

Маск покидает пост главы DOGE

Шеф Пентагона подтвердил готовность США не ослаблять сдерживание Китая

Американский суд признал незаконными введенные Трампом пошлины

Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к конструктивному диалогу с Украиной

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });