NYT сообщила о приостановке США экспорта ключевых компонентов авиадвигателей в Китай

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа приостановила экспорт критически важных компонентов авиадвигателей и сопутствующих технологий в Китай. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, министерство торговли Штатов приостановило действие ряда лицензий, позволявших американским компаниям продавать товары и технологии китайской авиастроительной госкомпании Commercial Aircraft Corp of China Ltd. (Comac).

Comac выпускает самолеты C919, где используются американские двигатели LEAP производства CFM International – совместного предприятия GE Aerospace с французской Safran.

Американские власти приняли решение о приостановке поставок в ответ на недавние ограничения Китая на экспорт критически важного минерального сырья в США, говорят источники NYT.

Вашингтон ожидал их ослабления, и, по словам одного из источников, в последние дни КНР возобновила ряд поставок редкоземельных минералов, но в ограниченном объеме.