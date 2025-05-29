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Белый дом запретил ряду американских компаний продажу технологий в Китай

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа запретила некоторым американским компаниям продавать товары в Китай, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства торговли.

По словам собеседника телеканала, министерство "рассматривает экспорт, имеющий стратегическое значение для Китая".

Он отметил, что в некоторых случаях Минторг "приостановил действие экспортных лицензий или ввел дополнительные лицензионные требования на время рассмотрения дела".

В свою очередь, Financial Times уточняет, что администрация Трампа потребовала от американских компаний, предлагающих программное обеспечение, используемое для разработки полупроводников, прекратить продажу услуг в Китае.

Как заявили несколько источников газеты, министерство торговли США приказало так называемым группам автоматизации электронного проектирования, в число которых входят компании Cadence, Synopsys и Siemens EDA, прекратить поставки технологий в КНР.

По словам собеседников издания, подразделение министерства торговли - бюро промышленности и безопасности - направило директиву компаниям в виде писем, но пока неясно, все ли компании получили их.

США Дональд Трамп Китай технологии запрет
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