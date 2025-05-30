Прибыль "Газпрома" по МСФО за I квартал выросла на 1% - до 660 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпрома" по итогам первого квартала 2025 года по МСФО выросла на 1% - до 660 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 487 млрд рублей.

Ближе всех по прибыли и выручке оказался прогноз Sber CIB - 625 млрд руб. и 2,81 трлн рублей соответственно.

Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 7% - до 844 млрд рублей.

Показатель чистый долг/скорректированная EBITDA снизился за I квартал с 1,8 до 1,68.

Выручка компании увеличилась на 1% - до 2,81 трлн рублей.

"Газовый бизнес внес весомый вклад в итоговый результат - его доля в общей выручке Группы увеличилась до 60% против 56% в I квартале 2024 года. Рост экспортных цен на газ в I квартале текущего года способствовал уменьшению неблагоприятного эффекта от нисходящей динамики цен на нефть", - приводит компания комментарий зампреда правления Фамила Садыгова.

По его словам, поддержку показателю EBITDA оказало сокращение налоговых платежей в связи с отменой дополнительного НДПИ на газ. В то же время сдерживающим фактором стали отрицательные курсовые разницы по операционным статьям.

"Существенное влияние на чистую прибыль оказало, в том числе укрепление рубля - оно сформировало прибыль по курсовым разницам в результате переоценки валютных обязательств. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг 963 млрд руб. Среди прочих факторов поддержку результату оказало снижение дебиторской задолженности покупателей", - отметил Садыгов.

Величина операционного денежного потока с запасом покрыла объем капитальных вложений. В результате свободный денежный поток (FCF), скорректированный на депозиты, составил 273 млрд руб. - на 32% больше, чем в I квартале 2024 года. Он полностью обеспечил процентные платежи по долговым обязательствам Группы "Газпром", подчеркнул Садыгов.

По словам CFO "Газпрома", на динамике общего долга отразилось уже отмеченное укрепление курса рубля. Кроме того, в I квартале объем погашения долговых обязательств превысил объем привлечений на 87 млрд руб.

В отчете говорится, что в апреле Группа выпустила российские облигации на сумму 350 млн долл. и 350 млн евро. В апреле-мае 2025 года она привлекла долгосрочные заемные средства на общую сумму 63,5 млрд руб. В мае 2025 года Группа разместила российские облигации на общую балансовую стоимость 102,5 млрд руб.

"Чистый долг, скорректированный на депозиты, с конца 2024 года снизился на 10% - до 5,1 трлн руб. Снижению показателя способствовала генерация положительного FCF. Показатель Чистый долг (скорр.)/EBITDA уменьшился до 1,68 против 1,83 на конец 2024 года. Значение показателя является минимальным с конца 2022 года", - подчеркнул Садыгов.